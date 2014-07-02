Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5
Med M 22x1.5 union I begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 10
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|220
|Lengde (m)
|15
|Tilslutningsgjenger
|2 x M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,5
Kompatible maskiner
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