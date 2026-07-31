Høytrykksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Med AVS-slangeopprullertilkobling og høytrykksslange (ID 6, 15 m lang, opptil 250 bar trykk) med EASY!Lock-håndskrutilkobling.
15 m høytrykksslange med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og nippelkobling for slangetrommel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|15
|Tilslutningsgjenger
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,5