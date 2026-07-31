Høytrykksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Med AVS-slangeopprullertilkobling og høytrykksslange (ID 6, 15 m lang, opptil 250 bar trykk) med EASY!Lock-håndskrutilkobling.

15 m høytrykksslange med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og nippelkobling for slangetrommel.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 6
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 250
Lengde (m) 15
Tilslutningsgjenger 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,5