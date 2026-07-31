Høytrykksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Høytrykksslange (ID 6), 15 m lang, for opptil 250 bar arbeidstrykk. Med ANTI!Twist for slangetrommel med AVS-tilkobling. Den andre enden har en EASY!Lock håndskrutilkobling.
15 m høytrykksslange med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og nippelkobling for slangetrommel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|15
|Tilslutningsgjenger
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,6