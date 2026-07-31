Høytrykksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Høytrykksslange (ID 6), 15 m lang, for opptil 250 bar arbeidstrykk. Med ANTI!Twist for slangetrommel med AVS-tilkobling. Den andre enden har en EASY!Lock håndskrutilkobling.