Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.

15 m høytrykksslange (M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse. Med patentert roterende AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Ytterligere data: DN 8/155 °C/315 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 315
Lengde (m) 15
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,4
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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