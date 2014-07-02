Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

Med M 22x1.5 union I begge ender og knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 315
Lengde (m) 15
Tilslutningsgjenger 2 x M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,6