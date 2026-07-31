Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

20 m lengde og den ekstremt tidsbesparende og komfortable EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider er noen av hovedfunksjonene til denne høytrykksslangen (DN 10).

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 10
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 220
Lengde (m) 20
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,5
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