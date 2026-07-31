Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Høytrykksslange med AVS-slangetrommeltilkobling og EASY!Lock-håndskrutilkobling.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 315
Lengde (m) 20
Tilslutningsgjenger 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,4
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling