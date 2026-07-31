Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Imponerende verdier og basisutstyr: 25 m lang høytrykksslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 10
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 220
Lengde (m) 25
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,7
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