Høytrykksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 10
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 220
Lengde (m) 40
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,4
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.