Høytrykksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 12
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 210
Lengde (m) 40
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 14,3
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