Høytrykksslange buet, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

For tilkobling til slangetrommel: høytrykksslange, med M 22 × 1,5-tilkobling og buet EASY!Lock-håndskrutilkobling. 1,5 m lang, egnet for opptil 400 bar arbeidstrykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 1,5
Tilslutningsgjenger 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
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