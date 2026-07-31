Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

1,5 m lang høytrykksslange (DN 8) egnet for opptil 400 bar trykk med dobbel stålkjerne. Tilkoblinger: M 22 × 1,5, samt den komfortable og raske EASY!Lock manuelle skrukoblingen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 1,5
Tilslutningsgjenger 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
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