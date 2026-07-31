Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m kort høytrykksslange (DN 8). Komfortabel EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider for robuste og raske tilkoblinger. Slitesterk og designet for opptil 400 bar trykk.

1,5 m høytrykksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse og koblinger i begge ender. For tilkobling til slangetrommel med passende kobling (M 22 x 1,5).

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 1,5
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
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