Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
1,5 m høytrykksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse og koblinger i begge ender. For tilkobling til slangetrommel med passende kobling (M 22 x 1,5).
1,5 m høytrykksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse og koblinger i begge ender. For tilkobling til slangetrommel med passende kobling (M 22 x 1,5).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|400
|Lengde (m)
|1,5
|Tilslutningsgjenger
|2 x M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
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