Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

1,5 m høytrykksslange (DN 8, M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse og koblinger i begge ender. For tilkobling til slangetrommel med passende kobling (M 22 x 1,5).