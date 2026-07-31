Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Slitesterk, 10 m lang høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålkjerne og EASY!Lock manuell skruekobling på begge sider og ANTI!Twist. Godkjent for 400 bar trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,8
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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