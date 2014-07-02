Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
For å utvide driftsradiusen med høytrykksspyleren. Tilkobling på begge sider M22 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|400
|Lengde (m)
|10
|Tilslutningsgjenger
|2 x M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,7
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