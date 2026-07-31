Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Med blått, svertefritt og animalsk fettbestandig ytterlag: slitesterk høytrykksslange (ID 8), 10 m lang, ANTI!Twist og EASY!Lock håndskrutilkobling i begge ender.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,7
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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