Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar

10 m høytrykksslange (DN 6) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling. Misfargingsfritt ytterlag for bruk i næringsmiddelindustrien. Koblinger i begge ender, M 22 x 1,5, med knekkbeskyttelse. Ytterligere data: NW 6/155°C/250 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 250
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,6
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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