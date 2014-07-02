Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar
10 m høytrykksslange (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling. Misfargingsfritt ytterlag for bruk i næringsmiddelindustrien. Koblinger i begge ender, M 22 x 1,5, med knekkbeskyttelse. Ytterligere data: NW 8/155°C/250 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|10
|Tilslutningsgjenger
|2 x M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST H
- HD 2000 C
- HD 4000 C/2
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/16 ST H
- HD 6/16-4 MX
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/18 C
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/16 ST H
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDC 20/16 C
- HDC 20/16 C H
- HDC 20/8 C
- HDC 20/8 C H
- HDC 40/60 S
- HDC 40/8 S
- HDC 60/16 S
- HDC 60/8 S
- HDC 80/16 S
- HDC 80/8 S
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HKF 50 E