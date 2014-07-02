Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Langtidsholdbar høytrykksslange for bruk i næringsmiddelindustrien. Utvendig dekkslange, bestandig mot dyrefett og fargeløsende materiale. Med roterende kobling, 2 x M 22 x 1,5