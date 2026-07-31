Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

15 m lang høytrykksslange (ID 6), næringsmiddelgodkjent, med AVS-slangetrommeltilkobling, EASY!Lock-håndskrutilkobling og grått, svertefritt ytterlag.