Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
15 m lang høytrykksslange (ID 6), næringsmiddelgodkjent, med AVS-slangetrommeltilkobling, EASY!Lock-håndskrutilkobling og grått, svertefritt ytterlag.
15 m høytrykksslange (DN 6) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling. Misfargingsfritt ytterlag for bruk i næringsmiddelindustrien. DN 6/155 °C/250 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|15
|Tilslutningsgjenger
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7