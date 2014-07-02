Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Egnet for næringsmiddelindustri

15 m høytrykksslange (DN 6) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling. Misfargingsfritt ytterlag for bruk i næringsmiddelindustrien. DN 6/155 °C/250 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 6
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 250
Lengde (m) 15
Tilslutningsgjenger 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,7