Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Egnet for næringsmiddelindustri, AVS anslutning i pistolventil (grå) ID 8/155°C/160 bar

20 m høytrykksslange (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling. Misfargingsfritt ytterlag for bruk i næringsmiddelindustrien. Ytterligere data: NW 8/155 °C/250 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 250
Lengde (m) 20
Tilslutningsgjenger 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,5