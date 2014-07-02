Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Egnet for næringsmiddelindustri, AVS anslutning i pistolventil (grå) ID 8/155°C/160 bar
20 m høytrykksslange (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling. Misfargingsfritt ytterlag for bruk i næringsmiddelindustrien. Ytterligere data: NW 8/155 °C/250 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|20
|Tilslutningsgjenger
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,5