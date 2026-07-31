Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 20
Tilslutningsgjenger 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Vekt inkludert emballasje (kg) 7