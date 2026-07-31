Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|400
|Lengde (m)
|20
|Tilslutningsgjenger
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
Kompatible maskiner
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- Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m
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- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St