Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Langtidsholdbar høytrykksslange for bruk i næringsmiddelindustrien. Utvendig dekkslange, bestandig mot dyrefett og fargeløsende materiale. Med roterende kobling, 2 x M 22 x 1,5

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 20
Tilslutningsgjenger 2 x M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,2