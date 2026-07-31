Holder for automatisk slangetrommelsett HDS C
Holderen inkluderer koblingsmateriell for montering av automatisk slangeoppruller på maskiner i HDS kompaktklassen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,7
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