Holder for automatisk slangetrommelsett HDS C

Holderen inkluderer koblingsmateriell for montering av automatisk slangeoppruller på maskiner i HDS kompaktklassen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 9,7
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