Holder for automatisk slangetrommelsett HDS M/S

Holderen inkluderer koblingsmateriell for montering av automatisk slangetrommel på maskiner i HDS Middle- og Super-klassen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 14,6
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