Holder for automatisk slangetrommelsett HDS M/S
Holderen inkluderer koblingsmateriell for montering av automatisk slangetrommel på maskiner i HDS Middle- og Super-klassen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14,6
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