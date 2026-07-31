Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

30 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

30 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

Egenskaper og fordeler
Svært fleksibel PVC-høytrykksslange
  • Ultralett og optimal håndtering.
  • Trykkbestandig opptil 120 bar.
Tilkobling: 1/8"
  • Kompatibel med dyser for rengjøring av rør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 140
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Lengde (m) 30
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,6
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