Inno skumsett
Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stadjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.
Inno skumsett – det innovative høytrykksskumsystemet for mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-høytrykksspylere for rengjøring eller desinfisering. Dobbel lanse med skumdyse og høytrykksstråle for skylling. Dysesett må bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2
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