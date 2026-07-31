Inno skumsett

Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stadjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.