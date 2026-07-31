Inno skumsett med RM-injektor

Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.

Inno Foam Kit med såpeinjektor – det innovative høytrykks skumsystemet for bruk med mobile og stasjonære HD- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon. Dobbel lanse med skumdyse og høytrykksstråle for skylling. Høytrykks såpeinjektoren har en presis doseringsventil (0–5 %). Dysesett må bestilles separat.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,2
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