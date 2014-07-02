Inno skumsett med RM-injektor
Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelt strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.
Inno skumsett med rengjøringsmiddelinjektor – det innovative høytrykksskumsystemet for bruk med mobile og stasjonære HD- og HDS-høytrykksspylere for rengjøring eller desinfisering. Dobbel lanse med skumdyse og høytrykksstråle for skylling. Høytrykksrengjøringsmiddelinjektoren har en presis doseringsventil (0–5 %). Dysesett må bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,3
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