Interchangeable attachment car & bike for WB 130

Egenskaper og fordeler
Innovativ mikrofiberklut med borrelåsfeste
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C.
Svært skånsom rengjøring
  • Ideell for rengjøring av delikate overflater som f.eks. maling.
Valgfritt tilbehør
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 119 x 119 x 52
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.