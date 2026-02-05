Interchangeable attachment car & bike for WB 130
Egenskaper og fordeler
Innovativ mikrofiberklut med borrelåsfeste
- Kan vaskes i maskin på 60 °C.
Svært skånsom rengjøring
- Ideell for rengjøring av delikate overflater som f.eks. maling.
Valgfritt tilbehør
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|119 x 119 x 52
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.