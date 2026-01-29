Interchangeable attachment universal for WB 130
Egenskaper og fordeler
Mye transparente buster
- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Fleksibel med mange bruksområder
- For alle glatte overflater som maling, glass eller plast.
Valgfritt tilbehør
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|113 x 113 x 46
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Vinterhager
- Garasjeporter
- Persienner/rullegardiner
- Persienner og screens
- Balkongkledning
- Vinduskarmer