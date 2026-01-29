Interchangeable attachment universal for WB 130

Egenskaper og fordeler
  • Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Fleksibel med mange bruksområder
  • For alle glatte overflater som maling, glass eller plast.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 113 x 113 x 46
Kompatible maskiner
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Vinterhager
  • Garasjeporter
  • Persienner/rullegardiner
  • Persienner og screens
  • Balkongkledning
  • Vinduskarmer