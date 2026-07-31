iSolar 400 Advanced
iSolar 400 vanndrevet diskbørste (arbeidsbredde 400 mm) er konstruert for en vanngjennomstrømning på 1100–1300 l/t. For små og mellomstore solcellesystemer (inkludert høytmonterte systemer).
iSolar 400 er en vanndrevet diskbørste med en arbeidsbredde på 400 mm, og er et tilbehør for høytrykksvaskere med en vanngjennomstrømning på 1100 til 1300 l/t. Den er spesielt godt egnet for rengjøring av små og mellomstore solcellesystemer, ettersom den er lett og enkel å håndtere. Dermed kan også høytmonterte systemer rengjøres raskt og bekvemt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|1100 / 1300
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,5
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Bruksområder
- Rengjøring av solcellepanelsystemer
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