iSolar Slange 10

Høykvalitets, fleksibel høytrykksslange (med gummibelegg) for iSolar TL 10. Det ytre laget har spesielt gode glideegenskaper ved ut- og innkjøring av teleskopstangen.

Den fleksible høytrykksslangen av høy kvalitet med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 10. Det ytre laget av slangen har spesielt gode glideegenskaper – ideelt for å forlenge og trekke inn teleskopstangen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde på teleskophåndtak (m) 11,5
Inngangstemperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,2
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