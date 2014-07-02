iSolar Slange 14
Høykvalitets, fleksibel høytrykksslange (med gummibelegg) for iSolar TL 14. Det ytre laget har spesielt gode glideegenskaper ved ut- og innkjøring av teleskopstangen.
Den fleksible høytrykksslangen av høy kvalitet med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 14. Det ytre laget av slangen har spesielt gode glideegenskaper – ideelt for å forlenge og trekke inn teleskopstangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde på teleskophåndtak (m)
|15
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 155
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,8
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- Teleskoplanse TL 14 C
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