iSolar Slange 7

Høykvalitets- og fleksibel høytrykksslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Iideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.

Høykvalitets- og fleksibel høytrykksslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Det ytre laget av slangen har spesielt gode glideegenskaper - ideelt for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde på teleskophåndtak (m) 8,5
Inngangstemperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
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