Jetpistol

Kort oppsetttid, enkel transport, umiddelbar avstenging – jetpistolen er den rimelige rengjøringsmetoden for alle typer små og mellomstore områder. Justerbart trykk/vannmengde.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt (kg) 3,4
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