Jetpistol, XXL, Adv

Ergonomisk utformet jetpistol. Den kompakte designen gjør den spesielt lett og hendig. Inkluderer en sikkerhetsfunksjon for å forhindre utilsiktet utløsning. Den avanserte jetpistolen har en integrert fjernkontroll. Istilførselshastigheten og dysetrykket kan justeres direkte fra pistolen. Inkluderer også en bryter for å velge mellom "Kun luft" eller "Luft og is".