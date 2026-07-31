Jetpistol, XXL, Adv
Ergonomisk utformet jetpistol. Den kompakte designen gjør den spesielt lett og hendig. Inkluderer en sikkerhetsfunksjon for å forhindre utilsiktet utløsning. Den avanserte jetpistolen har en integrert fjernkontroll. Istilførselshastigheten og dysetrykket kan justeres direkte fra pistolen. Inkluderer også en bryter for å velge mellom "Kun luft" eller "Luft og is".
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 200 x 60
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