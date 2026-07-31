Seks meter lang jordingskabel for å etablere potensialutjevning mellom blåseenheten og gjenstanden som skal rengjøres under tørrisblåsing. Dette er spesielt nødvendig hvis gjenstanden som skal rengjøres er isolert, for eksempel et metallverktøy på en gummimatte. I dette tilfellet kan jordingskabelen forhindre elektrostatiske utladninger. Kabelen har sterke klemmer i hver ende, som kan festes til maskinen i den ene enden og til gjenstanden som skal rengjøres i den andre.