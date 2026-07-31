K!Control imponerer med sitt moderne design og enkle betjening. Den er designet for bruk med et eksternt betalingssystem og lar kundene enkelt starte vaskeprogrammene sine. Betjeningspanelet med en stor 7-tommers skjerm og dreieknapp veileder kundene visuelt og intuitivt gjennom hvert vaskeprogram for perfekte vaskeresultater. Displayet viser gjenværende tid og kredittsaldo i sanntid, slik at kunden alltid har full oversikt over bilvasken. K!Control kan valgfritt utstyres med et stativ slik at den kan plasseres godt synlig og er lett tilgjengelig. Den kan også utstyres med opplyste LED-sidestriper.