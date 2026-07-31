K!Control for selvbetjente vaskesystemer med elektronisk myntmottaker
K!Control er et start- og betalingssystem med myntaktivering som gjør det enkelt å starte vaskeprogrammer med mynter.
K!Control imponerer med sitt moderne design og enkle betjening. Maskinen har en elektronisk myntmottaker, slik at kundene enkelt kan starte vaskeprogrammene sine med mynter. Betjeningspanelet med en stor 7-tommers skjerm og dreieknapp veileder kundene visuelt og intuitivt gjennom hvert vaskeprogram for perfekte vaskeresultater. Displayet viser også gjenværende tid og kredittsaldo i sanntid, slik at kundene alltid har full oversikt over bilvasken. K!Control kan valgfritt utstyres med et stativ slik at den kan plasseres godt synlig og er lett tilgjengelig. Den kan også utstyres med opplyste LED-sidestriper.
Egenskaper og fordeler
Betjeningspanel med stort 7-tommers display og dreieknapp
- Fullstendig oversikt over vasken.
- Sanntidsvisning av gjenværende tid eller gjenværende kreditt.
Elektronisk myntteller
- Enkel betaling i vaskerommet.
- Betaling med mynter eller tokens.
- Flerdimensjonal myntinspeksjon for å minimere innsetting av forfalskede mynter.
Valgfritt stativ
- Fremtredende plassering mulig.
- Høy synlighet og enkel tilgang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|500 x 380 x 250
Videoer
Bruksområder
- Start- og betalingssystem for selvbetjente vaskesystemer