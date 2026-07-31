K!Control imponerer med sitt moderne design og enkle betjening. Maskinen har en elektronisk myntmottaker, slik at kundene enkelt kan starte vaskeprogrammene sine med mynter. Betjeningspanelet med en stor 7-tommers skjerm og dreieknapp veileder kundene visuelt og intuitivt gjennom hvert vaskeprogram for perfekte vaskeresultater. Displayet viser også gjenværende tid og kredittsaldo i sanntid, slik at kundene alltid har full oversikt over bilvasken. K!Control kan valgfritt utstyres med et stativ slik at den kan plasseres godt synlig og er lett tilgjengelig. Den kan også utstyres med opplyste LED-sidestriper.