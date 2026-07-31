Med sitt moderne design, intuitive betjeningspanel og varierte betalingsalternativer tilbyr K!Control en praktisk og sikker start- og betalingsprosess på selvbetjente vaskeanlegg. Maskinen har en integrert kredittkortterminal som lar kundene betale for vaskeprogrammene sine kontaktløst. Betjeningspanelet med en stor 7-tommers skjerm og dreieknapp veileder kundene visuelt og intuitivt gjennom hvert vaskeprogram. Displayet viser gjenværende tid og kredittsaldo i sanntid, slik at kunden alltid har oversikt. K!Control kan eventuelt utstyres med et stativ, slik at den kan plasseres godt synlig og er lett tilgjengelig. Den kan også utstyres med opplyste LED-sidestriper.