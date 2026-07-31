Klutsett (3 små, 2 store)
To gulvkluter + tre overtrekk til håndmunnstykke. Nuppefrie, absorberende og slitasjesterke. 100 % bomull. Kan vaskes på 60°C, men ikke bruk tøymykner da dette reduserer klutenes absorberingsevne av skitt og fukt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 65 x 200
Bruksområder
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Veggfliser
- Dusjkabinett/badekar
- Hobs
- Exhaust hoods
- Fryser (innvendig/ utvendig)
- Harde gulv
- Kjøkken