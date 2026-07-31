Klutsett (3 små, 2 store)

To gulvkluter + tre overtrekk til håndmunnstykke. Nuppefrie, absorberende og slitasjesterke. 100 % bomull. Kan vaskes på 60°C, men ikke bruk tøymykner da dette reduserer klutenes absorberingsevne av skitt og fukt.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Veggfliser
  • Dusjkabinett/badekar
  • Hobs
  • Exhaust hoods
  • Fryser (innvendig/ utvendig)
  • Harde gulv
  • Kjøkken