Settet består av to messingbørster og to nylonbørster, og den ekstremt kraftige rengjøringsevnen gjør det til et fantastisk supplement til de vanlige rundbørstene. De robuste børstehårene er svært slitesterke og gjør det lett å fjerne gjenstridig smuss og fastbrente rester – for eksempel på stekeovnsrister eller griller. Den lange levetiden gjør dem til en kraftpakke for dampvaskeren. Ideell for bruk på robuste overflater som tåler hard behandling.