Kraftdyse 0°, 075

Høytrykksdyse med kraftig stråle for ekstremt gjenstridig smuss.

Høytrykksdyse med kraftig stråle for ekstremt gjenstridig smuss.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 75
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
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