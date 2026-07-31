Kraftdyse 15°, 045
Flatstråledyse for fastsittende smuss
flatstrålestråledyse med 15° sprøytevinkel egnet for gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|45
|Vinkel (°)
|15
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|Sølv
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