Kraftdyse 15°, 045

Flatstråledyse for fastsittende smuss

flatstrålestråledyse med 15° sprøytevinkel egnet for gjenstridig smuss.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 45
Vinkel (°) 15
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.