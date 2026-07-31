Kraftdyse 40°, 075

Kraftdyse med 40° sprøytevinkel og flatstrålestråle, egnet for store områder og sensitive overflater.

Kraftdyse med 40° sprøytevinkel og flatstrålestråle, egnet for store områder og sensitive overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 75
Vinkel (°) 40
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
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