Lang flatstråledyse, diameter 5 mm
Lang, robust flatstråledyse for bruk med tørrisrensere fra Kärcher, som kan roteres i avtrekkerpistolen. Har hurtigbyttesystem, spesielt godt egnet for slipende bruksområder.
Kärchers lange flatstråledyse er ideell for slipende bruk under tørrisrengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller til og med robotgressklippere. Den fjerner gjenstridige belegg, men også maling, oljer og smøremidler eller sot med letthet. Dysen, laget av aluminium og rustfritt stål, er svært robust og kan roteres i avtrekkerpistolen. Det intelligente hurtigbyttesystemet gjør håndteringen av flatstråledysen ekstremt enkel og praktisk.
Egenskaper og fordeler
Lang, kraftig stråle
- Høy ytelse resulterer i enkel fjerning av ekstremt gjenstridige avleiringer også.
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Robust og slitesterk design.
- Høykvalitets design laget av rustfritt stål og aluminium.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|252 x 40 x 22
Bruksområder
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For fjerning av lakk fra maskinkomponenter.
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere