Kärchers lange flatstråledyse er ideell for slipende bruk under tørrisrengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller til og med robotgressklippere. Den fjerner gjenstridige belegg, men også maling, oljer og smøremidler eller sot med letthet. Dysen, laget av aluminium og rustfritt stål, er svært robust og kan roteres i avtrekkerpistolen. Det intelligente hurtigbyttesystemet gjør håndteringen av flatstråledysen ekstremt enkel og praktisk.