Lang rund stråledyse, diameter 4 mm
Lang, rund stråledyse for tørrisrengjøringssystemer fra Kärcher. For slipende bruk: fjerning av gjenstridige belegg, maling, olje eller sot. Med hurtigbyttesystem.
Den lange, runde jetdysen kan brukes til effektiv rengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller robotgressklippere med tørrisblåsesystemer. Laget av robust rustfritt stål og aluminium, er den ideell for slipende og detaljerte applikasjoner og fjerner uanstrengt selv det mest gjenstridige smusset og skorpene forårsaket av oljer, fett, smøremidler og sot. Takket være det integrerte hurtigbyttesystemet kan dysen håndteres raskt og enkelt.
Egenskaper og fordeler
Lang, kraftig stråle
- Høy ytelse resulterer i enkel fjerning av ekstremt gjenstridige avleiringer også.
- Svært lavt forbruk av trykkluft og CO₂.
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Robust og slitesterk design.
- Høykvalitets design laget av rustfritt stål og aluminium.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|237 x 22 x 22
Bruksområder
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For fjerning av lakk fra maskinkomponenter.
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere