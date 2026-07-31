Den lange, runde jetdysen kan brukes til effektiv rengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller robotgressklippere med tørrisblåsesystemer. Laget av robust rustfritt stål og aluminium, er den ideell for slipende og detaljerte applikasjoner og fjerner uanstrengt selv det mest gjenstridige smusset og skorpene forårsaket av oljer, fett, smøremidler og sot. Takket være det integrerte hurtigbyttesystemet kan dysen håndteres raskt og enkelt.